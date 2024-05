Extrayez n'importe quel point de données, à partir de n'importe quel document, dans une seconde Mindee est la première plateforme de compréhension de documents entièrement horizontale et centrée sur le développeur. Nous aidons les développeurs et les équipes produit du monde entier à créer les expériences utilisateur les plus intuitives et les plus efficaces en matière de traitement de documents. En utilisant Mindee, vous pourrez : - Créer une UX magique à l'aide de notre API synchrone avec un temps de réponse d'une seconde - Différencier votre produit en tirant parti des derniers modèles d'apprentissage profond de vision par ordinateur - Évoluer partout. Nous sommes totalement indépendants des langues et ne dépendons pas des modèles - Faites gagner du temps et des tracas à vos utilisateurs en les libérant de la saisie manuelle des données - Intégrez-les facilement en un rien de temps dans votre feuille de route grâce à nos bibliothèques clientes dans toutes les langues principales et à notre documentation claire - Dormez bien savoir que tout se passe sur une infrastructure évolutive et sécurisée, entièrement conforme au RGPD - Prolongez le plaisir en tirant parti de notre boîte à outils logicielle open source - Faites confiance à la facture. Pas de frais d'installation, pas de frais de plateforme, pas de frais de maintenance. Votre seul KPI est votre volume ? Le nôtre aussi ! Nous sommes très fiers de proposer des produits logiciels à la croissance la plus rapide dans de nombreux secteurs verticaux allant des services financiers, de la logistique ou des soins de santé à la construction, aux assurances et au gouvernement. Toute l’équipe, répartie sur tous les continents, attend avec impatience votre retour et votre cas d’usage pour vous aider du mieux possible.

Site Web : mindee.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Mindee. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.