Mimiran est le CRM pour ceux qui aiment servir leurs clients, mais qui détestent « vendre ». Il s'agit d'une approche différente du CRM conçue pour fonctionner pour vous, vous permettant d'obtenir plus de prospects à partir de votre site Web, d'obtenir plus de conversations avec ces prospects et de transformer ces conversations en clients (e)signés avec des propositions convaincantes et adaptées aux mobiles. De plus, restez en contact avec les personnes qui comptent grâce au mode d'appel intuitif. Développez votre cabinet avec un tableau de bord intuitif pour rester au top de l'entonnoir de vente. Et mesurez l’efficacité des campagnes Google AdWords et Facebook, jusqu’aux revenus.

Site Web : mimiran.com

