Luigi's Box est une solution de recherche et de découverte de produits adaptée à toute plateforme de commerce électronique. La magie de Luigi's Box commence par des tableaux de bord d'analyse détaillés vous donnant toutes les informations pertinentes sur les performances des éléments de recherche et de navigation sur votre site. Apprenez-en davantage sur les performances de votre plateforme et garantissez les meilleurs résultats grâce à la recherche, au système de recommandation et à la liste de produits basés sur l'IA. Offrez à vos visiteurs les outils ultimes pour découvrir vos produits le plus efficacement possible. Luigi's Box est un logiciel que vous et vos clients apprécierez utiliser.

Catégories :

Site Web : luigisbox.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Luigi's Box. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.