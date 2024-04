Tars aide les équipes marketing et service client à optimiser leurs entonnoirs de conversion, à automatiser leurs interactions avec le service client et à redéfinir leur expérience client à l'aide de chatbots. Sur un chatbot ou une page de destination conversationnelle, les visiteurs sont accueillis par un chatbot automatisé qui démarre une conversation plus humaine par texte, leur donne uniquement les informations pertinentes sur votre produit/service et leur demande leurs coordonnées au bon moment. Avec cette approche, les utilisateurs ne sont pas submergés par toutes les informations répertoriées sur une page de destination statique typique et se concentrent sur une seule conversation avec le chatbot. Cela augmente les chances que l'utilisateur donne ses informations et en fasse une piste pour vous. Reconnu par plus de 500 marques mondiales telles que Vodafone, American Express, Bosch, l'Université de Californie, Adobe, Daimler, etc. Tars héberge la plus grande bibliothèque de modèles de chatbot au monde avec plus de 950 modèles de chatbot dans tous les secteurs et cas d'utilisation.

Site Web : hellotars.com

