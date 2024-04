LeadBoxer est une plateforme de génération et de notation de leads destinée aux petites et grandes équipes de vente B2B. LeadBoxer fournit aux équipes commerciales de toute taille des informations précieuses sur ce qui intéresse leurs clients potentiels avant même de les contacter. Le logiciel crée automatiquement des profils de visiteurs pour les visiteurs du site Web, capture des données sur leur comportement et leurs interactions en ligne, puis leur attribue un leadcore en fonction des paramètres définis par le responsable de compte désigné. Avec LeadBoxer, les équipes commerciales sont en mesure de suivre les visiteurs du site Web, les vues de pages et de vidéos, les téléchargements de documents, ainsi que de mesurer les sources de trafic. Le commercial désigné peut définir l'importance de diverses propriétés du prospect (secteur, nombre de pages vues, etc.) afin d'influencer le leadscore attribué par LeadBoxer. Lorsqu'un prospect est prêt à être qualifié, LeadBoxer le signale et informe le ou les vendeurs responsables. Le vendeur concerné peut interagir avec son prospect directement via l'application LeadBoxer, où les prospects peuvent être examinés, attribués ou supprimés à tout moment. LeadBoxer s'intègre aux CRM et autres outils de vente via une API avancée.

Catégories :

Site Web : leadboxer.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à LeadBoxer. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.