Khan Academy est une organisation éducative américaine à but non lucratif créée en 2008 par Salman Khan, dans le but de créer un ensemble d'outils en ligne aidant à éduquer les étudiants. L'organisation produit de courtes leçons sous forme de vidéos. Son site Web comprend également des exercices pratiques supplémentaires et du matériel destiné aux éducateurs. Toutes les ressources sont disponibles gratuitement pour les utilisateurs du site Web et de l'application.

Site Web : khanacademy.org

