Sefaria abrite 3 000 ans de textes juifs. Nous sommes une organisation à but non lucratif offrant un accès gratuit aux textes, traductions et commentaires afin que chacun puisse participer au processus continu d'étude, d'interprétation et de création de la Torah.

Site Web : sefaria.org

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Sefaria. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.