Neso Academy propose des micro-conférences, des notes et des quiz sur les cours d'ingénierie, les programmes scolaires, les concours et bien d'autres encore… Neso Academy est une organisation éducative et nous nous engageons à offrir la meilleure expérience d'apprentissage. Nous croyons en « l’éducation pour tous » et nous redéfinissons l’éducation de bas en haut. Un petit pas pour éduquer le monde. Rejoignez-nous et faites partie de notre communauté créative.

Site Web : nesoacademy.org

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Neso Academy. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.