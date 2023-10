Patristic Nectar Publications est une entreprise californienne à but non lucratif créée pour faire avancer la cause de la foi chrétienne orthodoxe par la publication de matériels de catéchèse conçus à la fois pour l'édification des croyants orthodoxes et l'éclairage d'un large éventail de chercheurs non orthodoxes. Nos publications sont marquées par une fidélité zélée à l'esprit de l'Église orthodoxe telle qu'exprimée dans les écrits des Saints Pères et produisent une large gamme de livres audio patristiques afin d'apporter la richesse de la Tradition sacrée à une génération sensible à l'écoute plutôt qu'à la lecture. .

Site Web : patristicnectar.org

