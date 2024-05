Kafinea est un produit logiciel de Madiasoft, une entreprise French Tech. Madiasoft est un éditeur de logiciels SaaS innovants, sécurisés et adaptés aux besoins de mobilité. Fondée en 2005, Madiasoft est basée à Paris, en France, et compte des employés dans plusieurs pays. Madiasoft propose des solutions de gestion (ERP - CRM) performantes pour les entreprises de toutes tailles (1 à 1 000 salariés) évoluant dans des secteurs très variés (Industrie/Commerce/Télécom/Banque/Services...). Kafinea est le logiciel phare de Madiasoft. Il centralise tous les processus d'une organisation dans un seul outil : facturation, comptabilité en temps réel, achats, gestion des stocks, signatures automatiques, portail client, etc. Il se démarque par sa simplicité de mise en œuvre (mode SaaS) et ses interfaces utilisateurs modernes et intuitives. Il dispose également d’une API intégrée complète. Kafinea favorise le travail collaboratif et la productivité des équipes. Il réduit les coûts et les risques associés à la maintenance d’une infrastructure informatique complexe. Elle s'adapte aux tendances du marché et aux besoins spécifiques de chaque entreprise, notamment des PME. Il est compatible avec tous les logiciels externes ou internes, y compris les logiciels métiers.

Site Web : kafinea.com

