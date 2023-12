Jimdo est un créateur de sites Web allemand et une solution d'hébergement tout-en-un, conçu pour permettre aux utilisateurs de créer leurs propres sites Web sans aucune expérience en conception de sites Web. La société est une société privée dont le siège est à Hambourg, en Allemagne, avec des bureaux à Munich et à Tokyo. Jimdo propose deux produits : Creator et Dolphin, qui proposent tous deux des forfaits gratuits et payants. Jimdo Dolphin est un constructeur de sites Web alimenté par l'IA, conçu pour les utilisateurs possédant des compétences informatiques de base et automatise la plupart du processus de création de sites Web. Il utilise l'intelligence artificielle pour connaître l'utilisateur, son entreprise et ses objectifs, puis crée un site Web déjà entièrement personnalisé pour répondre à ses besoins. Jimdo Creator est un service de création de sites Web et d'hébergement de type glisser-déposer qui convient aux utilisateurs ayant certaines compétences en codage.

Site Web : jimdo.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Jimdo. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.