Inkwell Global Marketing est une agence de marchandises à service complet. Nous rationalisons et simplifions l’approvisionnement, le stockage et la distribution des marchandises de l’entreprise. Notre plateforme leader du secteur permet aux utilisateurs de vérifier leur inventaire, d'expédier des marchandises et de s'intégrer à des systèmes et applications tiers pour automatiser les flux de travail. Nous proposons des magasins de marchandises à grande échelle, des popups et des microsites ainsi que des solutions de commerce électronique personnalisées qui s'intégreront à vos plateformes existantes. Inkwell aide les organisations à communiquer leur image au monde en créant des produits qui reflètent leur marque, leurs croyances et leur culture. Les produits d'entreprise font partie intégrante des efforts globaux de marketing et de relations publiques. Inkwell sert d'extension à nos clients, les conseillant sur tous les aspects de la sélection, de la conception, de la production et de la distribution des cadeaux. La logistique, le stockage et la distribution font partie intégrante de notre modèle. Nous proposons des services d'entreposage complets comprenant : le stockage, le prélèvement et l'emballage, la mise en kit, la livraison directe et la personnalisation.

Site Web : inkwellusa.com

