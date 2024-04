SwagUp est la seule plateforme de gestion de Swag de bout en bout. Nous pensons que les cadeaux sont incroyablement puissants, mais aussi incroyablement compliqués à utiliser. Tout ce que nous faisons vise à rendre le processus de création et d’expédition des cadeaux aussi simple que possible. Notre plateforme vous donne le pouvoir de gérer la conception, la création, les achats, la gestion des stocks, la distribution rationalisée et la logistique mondiale de produits en un seul endroit. Nos puissantes fonctionnalités telles que Redeem (belle expérience de cadeaux), Shops (créez vos propres magasins époustouflants directement dans notre plateforme) et intégrations (déclenchez la distribution de cadeaux en fonction des événements de votre SIRH, CRM, etc.) vous offrent tout ce dont vous avez besoin pour mettre en place la gestion des cadeaux. en pilote automatique. Nous avons exploité le processus verticalement en contrôlant notre propre technologie et nos opérations afin de pouvoir offrir une expérience client inégalée. Rendez-vous sur swagup.com pour en savoir plus !

