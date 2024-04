AXOMO est une solution de gestion de cadeaux conçue pour offrir des récompenses qui marquent durablement. Les recherches montrent que 52 % des équipements de marque sont redonnés ou jetés dans les 30 jours : vos collaborateurs (et la planète) méritent mieux. Notre plateforme de magasins de marque est conçue pour améliorer les initiatives de développement durable et stimuler l'enthousiasme en donnant aux gens la possibilité de choisir des équipements de marque qui leur correspondent. Donnez vie à votre stratégie de cadeaux d'entreprise idéale avec un crédit en magasin récurrent automatisé, des budgets pour suivre les dépenses de différents groupes ou emplacements, des données détaillées sur l'engagement des utilisateurs, et bien plus encore. Nous offrons des avantages uniques, notamment une production à la demande, des économies et un entreposage en vrac, une garantie de qualité des produits, une équipe de service client sur site et un processus d'intégration préalable au lancement. Alors que l'avenir des cadeaux d'entreprise évolue pour donner la priorité à la distribution à distance et offrir une expérience de récompense aux employés supérieure à la moyenne, nous sommes présents à chaque étape du processus pour donner vie aux stratégies de cadeaux d'entreprise de nos clients.

