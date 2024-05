IFS développe et fournit des logiciels d'entreprise pour les entreprises du monde entier qui fabriquent et distribuent des biens, construisent et entretiennent des actifs et gèrent des opérations axées sur les services. Au sein de notre plate-forme unique, nos produits spécifiques à l'industrie sont intrinsèquement connectés à un modèle de données unique et utilisent l'innovation numérique intégrée afin que nos clients puissent donner le meilleur d'eux-mêmes lorsque cela compte vraiment pour leurs clients – au moment du service. L'expertise industrielle de nos collaborateurs et de notre écosystème en pleine croissance, ainsi que notre engagement à fournir de la valeur à chaque étape, ont fait d'IFS un leader reconnu et le fournisseur le plus recommandé dans notre secteur.

Site Web : ifs.com

