Chez TARGIT, nous apportons notre expertise à des secteurs verticaux clés pour aider nos clients à prendre des décisions basées sur les données. Nous générons une valeur durable grâce à des solutions de business intelligence (BI) et d’analyse qui soutiennent vos objectifs uniques et les processus qui alimentent vos opérations quotidiennes. Vivez le coup de foudre avec TARGIT Decision Suite, notre plateforme de business intelligence (BI) et d'analyse tout-en-un, intuitive, polyvalente et accessible à chaque employé. TARGIT Decision Suite aide les entreprises à intégrer, visualiser et partager des données mieux et plus rapidement que jamais. Notre solution combine le contrôle d'une solution BI centralisée avec la flexibilité d'une solution décentralisée avec une sécurité et une fiabilité robustes. De plus, il s'intègre facilement à vos systèmes existants et s'adapte continuellement à vos besoins, même à mesure que votre organisation se développe. Reconnu comme leader mondial en matière de crédibilité des fournisseurs par Dresner trois années de suite et leader en excellence BI par BARC cinq années de suite, nous sommes fiers de soutenir nos clients grâce à une innovation continue, des recommandations judicieuses et un modèle commercial axé sur les personnes.

