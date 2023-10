HomeAdvisor est une place de marché numérique anciennement connue sous le nom de ServiceMagic. Son objectif est de mettre en relation les propriétaires avec des professionnels de services locaux présélectionnés pour réaliser des projets d'amélioration, d'entretien et de rénovation de l'habitat. HomeAdvisor intègre des ressources de planification de projets d'amélioration de l'habitat comme True Cost Guide, où les clients peuvent consulter les coûts moyens du projet. Il est gratuit pour les propriétaires et un réseau payant pour les professionnels des services. Selon la société, les professionnels inscrits sur le réseau HomeAdvisor sont présélectionnés et doivent passer des vérifications d'antécédents criminels et financiers. HomeAdvisor a son siège à Denver, Colorado et possède des bureaux à Evanston, Illinois ; Fairfax, Virginie ; Lenexa, Kansas ; New York, New York; Indianapolis, Indiana ; et Colorado Springs, Colorado. Le 2 octobre 2017, HomeAdvisor a acquis Angie's List et s'est rebaptisé ANGI Homeservices (NASDAQ : ANGI), le plus grand marché numérique au monde pour les services à domicile. IAC est désormais actionnaire majoritaire d'ANGI Homeservices, la société mère de HomeAdvisor. ANGI Homeservices exploite 10 marques dans huit pays, dont HomeAdvisor, Angie's List, mHelpDesk, HomeStars (Canada), MyHammer (Allemagne), MyBuilder (Royaume-Uni), Werkspot (Pays-Bas), Instapro (Italie) et Travaux.com (France).

Site Web : homeadvisor.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à HomeAdvisor. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.