HireMojo est une plateforme d'automatisation du recrutement qui couvre non seulement toutes les fonctions ATS, mais utilise l'IA, le Big Data et les robots pour automatiser de nombreux processus d'administration manuels impliqués dans le recrutement, vous permettant ainsi qu'à votre équipe de vous concentrer sur les aspects humains du recrutement, comme les entretiens. , prolonger les offres et négocier l'embauche. Nous avons également ajouté la possibilité de confier à un recruteur de premier plan, évalué et approuvé, la gestion de l'ensemble du processus de recrutement pour une fraction de ce que vous dépenseriez dans une agence.

Site Web : hiremojo.com

