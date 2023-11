Le logiciel de recrutement LiveHires offre une expérience candidat et recruteur de classe mondiale, intuitive et facile à utiliser tout en permettant à votre organisation de : - Constituer une équipe de recrutement plus productive et plus performante - Protéger la réputation de votre marque en réduisant le rejet des candidats - Atteindre les objectifs de recrutement tout en réduire les dépenses - Embaucher des personnes intéressées et engagées avec votre marque - Créer des relations véritables et authentiques avec les candidats - Construire une main d'œuvre plus diversifiée

Site Web : livehire.com

