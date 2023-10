Google Vault

Utilisez Vault pour conserver, conserver, rechercher et exporter des données afin de répondre aux besoins de conservation et d'eDiscovery de votre organisation. Le coffre-fort prend en charge : - Messages Gmail - Chats dans la version classique de Hangouts avec historique activé et chats Google Talk enregistrés - Groupes Google - Fichiers dans Google Drive - Conversations dans Google Chat avec l'historique activé. - Enregistrements dans Google Meet

Site Web : ediscovery.google.com

