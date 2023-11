Goodmeetings est une première plate-forme vidéo basée sur l'IA et l'analyse, conçue exclusivement pour les ventes à distance. Au-delà des besoins traditionnels des équipes commerciales en matière de visioconférence, la solution automatise les flux de travail de vente pour plus de productivité et exploite l'IA pour fournir des signaux et des coups de pouce dynamiques pour la conversion des ventes. Il permet également aux responsables commerciaux de gérer les métadonnées de réunion intelligentes et d'analyser les performances commerciales.

Site Web : goodmeetings.ai

