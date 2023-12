Floww.ai est une suite logicielle basée sur GenAI permettant des ventes à haute vitesse pour les entreprises B2C et B2B2C. La plate-forme de vente intégrée de Floww.ai propose Sales Execution CRM, NoCode Instant Analytics, Marketing & Workflow Automations intégrés à une pile de communication moderne. Les outils avancés d'IA générative de Floww.ai, Sales Co-Pliot et Analytics Co-Pliot, permettent des approches commerciales efficaces et de haute qualité grâce à des analyses instantanées et des informations approfondies. La majorité des CRM sont conçus principalement pour des cas d'utilisation B2B et ne parviennent pas à s'adapter efficacement aux entreprises B2C et B2B2C. La vitesse et le volume élevés des ventes B2C modernes nécessitent une plate-forme de vente intégrée permettant une gestion des ventes agile pour s'adapter rapidement aux environnements de marché dynamiques.

floww.ai

