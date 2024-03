Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Grâce à l'interface intuitive et esthétique de l'application mobile et Web, nos clients sont capables d'atteindre plus de 70 % de base d'utilisateurs par événement. Les fonctionnalités d'Eventee vous permettent de gérer efficacement votre événement, d'augmenter l'engagement des participants et d'améliorer l'expérience globale de l'événement. Fonctionnalités incluses : planification d'événements, questions et sondages en direct, diffusion en direct, réservations d'ateliers, fil d'actualité, réseautage, vitrine des partenaires, intégrations personnalisées, image de marque personnalisée, analyse d'événements, etc. Commencez votre essai gratuit sur https://eventee.co !

Site Web : eventee.co

