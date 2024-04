Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Les entreprises B2B exploitent bon nombre des mêmes plates-formes technologiques et souhaitent suivre les mêmes indicateurs... alors pourquoi les versions de business intelligence sont-elles entièrement personnalisées ? Cela se traduit par des millions de dollars gaspillés en outils et en effectifs supplémentaires et en plusieurs mois ou années de conception de plateforme. Discerner, c'est la business intelligence rendue facile. Notre configuration prête à l'emploi permet aux clients d'être opérationnels avec des centaines de métriques et leur

Catégories :

Site Web : discern.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Discern. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.