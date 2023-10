dict.cc est un dictionnaire en ligne gratuit et multilingue. Pour une utilisation hors ligne, les dictionnaires peuvent être téléchargés sous forme de fichiers texte et utilisés dans divers programmes sous Windows, iOS, Android et Palm OS. Dict.cc GmbH a son siège social à Vienne, la capitale autrichienne.

Site Web : dict.cc

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à dict.cc. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.