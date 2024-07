Dasha.AI est une plate-forme avancée permettant de développer des agents d'IA conversationnelle ultra-réalistes destinés à être utilisés dans une variété d'applications. Il vise à fournir aux entreprises la capacité de construire des agents d’IA vocaux et textuels capables d’exécuter des tâches du monde réel. Ceux-ci peuvent être intégrés dans des applications pour augmenter différents processus tels que les ventes, les interactions avec les clients et l'automatisation. De plus, Dasha.AI propose une expérience conversationnelle ultra-naturelle qui reproduit efficacement l'interaction humaine, comprenant des fonctionnalités telles que des temps de réponse à latence ultra-faible, une synthèse vocale ultra-réaliste et des techniques d'invite exclusives qui contribuent à un dialogue réaliste. La plateforme introduit DashaScript, un langage de programmation d'agents propriétaire pour une personnalisation et une flexibilité inégalées, permettant aux développeurs de créer des agents d'IA capables de gérer des scénarios d'appel complexes et de s'adapter dynamiquement en fonction des segments de clientèle. Enfin, Dasha.AI fournit une plate-forme en marque blanche permettant aux développeurs de créer des produits spécifiques à un secteur et aux utilisateurs de créer et de gérer des agents d'IA sans codage. Ceci est particulièrement utile car les clients peuvent se concentrer sur la conception d’interfaces et d’expériences utilisateur intuitives tandis que Dasha.AI s’occupe du traitement et de la gestion complexes du backend.

Site Web : dasha.ai

