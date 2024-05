Daftra est le premier portail intégré et sécurisé pour gérer votre entreprise ou votre entreprise en ligne. Les services cloud Daftra fonctionnent 24 heures sur 24, assurant une présence à 99,9 % sur le réseau, car nos serveurs sécurisés sont situés dans plusieurs pays et fonctionnent en parallèle pour accéder le plus rapidement possible aux données sécurisées de votre entreprise, depuis n'importe quel endroit ou appareil. Daftra a été créé par Izam WebSolutions ; une entreprise active dans le domaine de la gestion d'entreprise et l'un des principaux fournisseurs SaaS depuis plus de 7 ans, a mis en place diverses solutions de gestion d'entreprise pour le marché arabe et étranger et a son siège social aux États-Unis et en Égypte. De l’ensemble de l’expérience d’Izam, Daftra est apparu comme une solution complète et intégrée pour la gestion d’entreprise sur le marché arabe, qui manque cruellement de tels services. Quelle que soit la nature de votre entreprise, vous constaterez que Daftra est entièrement équipé et personnalisable pour s'adapter à la nature de votre entreprise et aux besoins de votre secteur, depuis les simples services de facturation jusqu'aux calculs financiers complexes, l'inventaire, les équipes, la gestion et le suivi des clients. Toutes les fonctionnalités de Daftra ont été spécialement conçues pour faciliter vos opérations commerciales et vous faire gagner du temps et des efforts afin que tout utilisateur sans expérience préalable en gestion d'entreprise et en comptabilité puisse l'utiliser pour gérer son entreprise comme un professionnel. Daftra se consacre entièrement à la prise en charge des systèmes, des devises et des paramètres fiscaux des pays arabes et étrangers. Notre solution est la réalisation de notre vision ; faciliter la gestion commerciale des entreprises de la région arabe, leur laissant la possibilité de poursuivre leur passion sans supporter les subtilités de la gestion autonome de leur entreprise.

Site Web : daftra.com

