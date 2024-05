Donner aux PME des solutions informatiques innovantes et créatives et surmonter les obstacles traditionnels à la croissance des PME avec des outils de pointe Effitrac a été conçu pour aider les entreprises à garder une longueur d'avance sur la concurrence et à réinventer leur façon de travailler. Effitrac propose actuellement plus de 27 modules dans les domaines de la comptabilité financière, des ventes, des achats, des ressources humaines, de la paie, du CRM, de la gestion de projet, des processus et de la fabrication discrète pour diverses industries ayant des clients satisfaits dans quatre pays (Inde, Émirats arabes unis, Royaume d'Arabie saoudite et Chine). ) Appelez-nous maintenant pour comprendre comment Effitrac a permis aux PME de nouvelles façons de gérer leurs tâches commerciales, de n'importe où et à tout moment. Effitrac propose à ses clients des solutions SaaS et autonomes avec un support multilingue.

Site Web : effitrac.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Effitrac. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.