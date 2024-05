Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Axis est une base de connaissances sur les réglementations et les fonctionnaires gouvernementaux qui aide les grandes entreprises à faire des affaires sur les marchés étrangers. Par exemple, si vous souhaitez opérer en Arabie Saoudite, notre logiciel vous indique les lois que vous devez respecter et les autorités dont vous avez besoin de l'approbation. Nous couvrons actuellement les principaux marchés d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique.

Site Web : axis.xyz

