BrowserStack est une plate-forme de test Web et mobile dans le cloud qui permet aux développeurs de tester leurs sites Web et applications mobiles sur des navigateurs à la demande, des systèmes d'exploitation et de vrais appareils mobiles, sans obliger les utilisateurs à installer ou à maintenir un laboratoire interne de machines virtuelles, d'appareils ou d'émulateurs. Ils proposent quatre produits principaux : Live, App Live, Automate et App Automate. Les utilisateurs peuvent choisir parmi plus de 1 200 appareils mobiles, navigateurs et systèmes d'exploitation réels à la demande et s'appuyer sur une infrastructure sécurisée, stable et évolutive pour prendre en charge des milliers de tests manuels et automatisés simultanés. Le service par abonnement a été fondé par Ritesh Arora et Nakul Aggarwal en 2011 à Mumbai, en Inde et depuis lors, il a été largement accepté dans la communauté du développement Web du monde entier pour tester la présentation et les performances d'un site Web à partir de leurs navigateurs de bureau. BrowserStack compte plus de 25 000 clients payants et 2 000 000 de développeurs enregistrés dans plus de 135 pays. Des entreprises mondiales s'appuient sur BrowserStack pour leurs tests Web et mobiles, notamment des leaders du secteur comme Microsoft, ING, Mastercard, Dow Jones, Garmin, National Geographic, Volvo, NRK, HubSpot, Walt Disney et AngularJS. Avec des bureaux à San Francisco, Mumbai et Dublin, BrowserStack est une société privée. En janvier 2018, BrowserStack a levé 50 millions de dollars de série A auprès d'Accel. En octobre 2015, BrowserStack a été reconnu comme Bootstrap Champion par les Economic Times Startup Awards. En mai 2019, Ritesh Arora a été interviewé par Anand Daniel d'Accel Partners dans la série #InsightsPodcast.

Site Web : browserstack.com

