Perfecto by Perforce est la plateforme de test d'applications Web et mobiles la plus fiable du secteur. Les stratégies de tests patchwork appartiennent au passé, car avec Perfecto, les utilisateurs bénéficient d'une expérience de test transparente et de bout en bout, partout dans le monde. Tirez parti du cloud d'entreprise pour effectuer des tests sur des appareils réels, des appareils virtuels ou une combinaison des deux, selon ce qui répond le mieux à vos besoins. La détection des bogues est plus rapide que jamais et permet aux utilisateurs de détecter et de corriger beaucoup plus tôt dans le cycle. Les robustes fonctionnalités de reporting intelligent de Perfecto aident à identifier rapidement les problèmes grâce à l’analyse des échecs de test et au filtrage des faux négatifs. Automatisez les tests de votre CI et synchronisez tous vos rapports en un seul endroit. Corrigez rapidement les défauts grâce aux artefacts de test riches les plus complets du secteur. La virtualisation du réseau et la simulation des utilisateurs vous permettent de tester comme vos utilisateurs et de réduire les risques de défauts échappés. Étendez la couverture des tests et intégrez pleinement l’ensemble de votre chaîne d’outils. Les tests continus n'ont jamais été aussi réalisables grâce aux capacités avancées inégalées de Perfecto, notamment l'automatisation BDD et sans code, les exécutions de tests parallèles et les capacités d'éclatement, les intégrations ouvertes avec les principaux outils DevOps et cadres d'automatisation, les tableaux de bord CI, les cartes thermiques, la riche collection d'artefacts et le ML. tester les analyses. Révolutionnez votre stratégie de test et découvrez pourquoi plus de la moitié des entreprises Fortune 500 font confiance à Perfecto comme partenaire de test. Une disponibilité de 99,9 % signifie de meilleurs tests, des économies de temps et d'argent et une application de qualité supérieure comme résultat final. Pour plus d’informations ou pour démarrer un essai gratuit de 14 jours, visitez www.perfecto.io.

Site Web : perfecto.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Perfecto. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.