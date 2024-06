Botly est un chatbot IA conçu spécifiquement pour être utilisé sur la plateforme OnlyFans. Il vise à améliorer l’expérience utilisateur en fournissant une solution d’IA conversationnelle amusante, séduisante et conviviale. L'outil propose un essai gratuit de 7 jours et dispose d'une extension Chrome pour une intégration facile avec OnlyFans. Botly lit et analyse les conversations précédentes pour obtenir du contexte et optimiser ses réponses. Il propose différentes phases de chat, notamment Small Talk, Sexting et Sales Push, permettant aux utilisateurs de changer de style de conversation de manière transparente. L'outil simplifie le processus de vente à la carte, ce qui en fait une expérience en trois clics pour les utilisateurs. Avec Botly, les utilisateurs peuvent personnaliser leurs discussions et envoyer des messages en un seul clic. L’IA se souvient des conversations passées, garantissant ainsi la cohérence et l’engagement des messages. Il peut rappeler des détails spécifiques, tels que le nom de l'animal de compagnie d'un fan, permettant ainsi aux utilisateurs de se sentir rappelés et valorisés. Botly fournit également une fonctionnalité de travail d'équipe, permettant d'intégrer plusieurs profils via un seul compte. Cette fonctionnalité permet de basculer rapidement entre les comptes de créateurs sans avoir besoin de connexions supplémentaires. Pour garantir la sécurité, Botly propose une connexion Chatter dédiée et fournit une assistance aux membres du personnel nouveaux ou existants. L'outil aide les utilisateurs à augmenter leurs revenus en améliorant la qualité du chat et les interactions avec les fans. Botly propose des options de facturation mensuelle et annuelle, et les utilisateurs peuvent commencer avec un essai gratuit de 7 jours. Il est intégré à OnlyFans et fournit un tableau de bord d'extension pour un accès facile. L'outil offre également une prise en charge linguistique et un groupe Telegram privé pour une assistance supplémentaire et des opportunités de réseautage.

Site Web : getbotly.com

