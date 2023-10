Behance (stylisé comme Bēhance) est une plateforme de médias sociaux appartenant à Adobe qui prétend « présenter et découvrir le travail créatif ». Des entreprises comme LinkedIn, AIGA, Adweek et Cooper-Hewitt, le National Design Museum et des écoles telles que Art Center College of Design, la Rhode Island School of Design (RISD), la School of Visual Arts (SVA), le Savannah College of Art and Design (SCAD) et le Maryland Institute College of Art (MICA) ont fait appel à leurs services. En juillet 2018, Behance comptait plus de 10 millions de membres.

Site Web : behance.net

