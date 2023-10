LinkedIn est un service en ligne américain axé sur les entreprises et l'emploi qui fonctionne via des sites Web et des applications mobiles. Lancé le 5 mai 2003, il est principalement utilisé pour le réseautage professionnel, notamment pour les employeurs qui publient des offres d'emploi et les demandeurs d'emploi qui publient leur CV. Depuis 2015, la majeure partie des revenus de l'entreprise provenait de la vente de l'accès aux informations sur ses membres aux recruteurs et aux professionnels de la vente. Depuis décembre 2016, elle est une filiale à 100 % de Microsoft. En mai 2020, LinkedIn comptait 706 millions de membres enregistrés dans 150 pays. LinkedIn permet aux membres (travailleurs et employeurs) de créer des profils et des « connexions » les uns avec les autres dans un réseau social en ligne qui peuvent représenter des relations professionnelles réelles. Les membres peuvent inviter n'importe qui (qu'il soit membre existant ou non) à devenir une « connexion ».

Site Web : linkedin.com

