PLATEFORME CRM qui passionnera vos clients et améliorera les performances de l'entreprise. Avec Atollon, vous disposez d'une plateforme qui automatise et connecte tous les processus liés aux clients - de l'acquisition à l'exécution des commandes, de la prestation de services à la facturation. Au lieu de 10 applications distinctes, vous n’en aurez besoin que d’une seule, ce qui améliorera les performances globales de votre entreprise. Avec Atollon, les entreprises augmenteront leur productivité de 15 % en moyenne après seulement trois mois de mise en œuvre. Il s'agit d'un outil idéal, notamment pour les petites et moyennes entreprises du secteur des services et de la vente.

Site Web : my.atollon.com

