CANDIS Smartbooks

CANDIS automatise les processus financiers tels que la réception des factures, la saisie des données, l'approbation des factures et l'exportation des données pour les petites et moyennes entreprises grâce à l'intelligence artificielle. Tout ce que vous avez à faire est de connecter quelques sources de données et CANDIS effectue le travail manuel à votre place.

Site Web : candis.io

