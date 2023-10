Amazon Developer Console

Le portail Amazon Developer Services permet aux développeurs de distribuer et de vendre des applications Web Android et HTML5 à des millions de clients sur l'Amazon Appstore, et de créer des expériences vocales pour les services et les appareils en ajoutant des compétences à Alexa, le service vocal qui alimente Amazon Echo.

Site Web : developer.amazon.com

