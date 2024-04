Floatbot est une plate-forme d'IA conversationnelle de bout en bout basée sur l'IA générative, basée sur SaaS et « sans code », qui aide les Fintechs et les entreprises à automatiser le support client, à améliorer l'expérience client et l'intégration numérique grâce à des chatbots et des voicebots alimentés par l'IA. Sa plateforme DIY « No Code » qui permet de créer des robots hybrides à l’aide d’outils avancés de création de flux de travail et d’IA conversationnelle. Floatbot a reçu le prix Emerge50 au NPC [Nasscom Product Conclave] dans 10 catégories. Floatbot est dans le top 5 de la catégorie SaaS ! IDC présente Floatbot comme innovateur pour les services bancaires et financiers en Inde [11 décembre 2019] Les robots développés dans Floatbot peuvent être lancés sur le portail Web, les applications mobiles (iOS et Android), Facebook Messenger, Slack, Skype, Telegram, Amazon Alexa, Google Assistant, Google Home, Whatsapp. Floatbot prend également en charge la synthèse vocale et la synthèse vocale pour les Voicebots. Floatbot est intégré au Contact Center pour Voicebot. Floatbot est une plate-forme hybride, l'une des très rares au monde, qui permet le développement de Chatbot et Voicebot omnicanal en quelques heures, où une Fintech ou une banque peut développer plusieurs robots qui interagiront ou converseront avec le client via les canaux de chat et de voix, à différentes phases de leur parcours [Support client, validation des leads, vérification KYC, échange de points de fidélité, rappels de paiement, boucle de rétroaction, ventes croisées/ventes incitatives de produits, etc.]. Floatbot permet aux utilisateurs de basculer de manière transparente entre le canal vocal et le canal de discussion tout en conservant les sessions et le contexte passés.

Catégories :

Site Web : floatbot.ai

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Floatbot. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.