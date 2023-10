Elastic Desktop Service - Une solution Cloud Desktop-as-a-Service (DaaS) pratique et sécurisée. EDS permet une création et un déploiement rapides et pratiques ainsi qu'une gestion et une exploitation et une maintenance centralisées pour les environnements de bureau. Vous pouvez créer rapidement un poste de travail cloud sécurisé, hautes performances et rentable sans effectuer d'investissements matériels importants au départ. EDS est largement appliqué dans des domaines tels que la finance, le design, la vidéo et l'éducation qui ont des exigences élevées en matière de gestion et de contrôle sécurisés des données et de calcul haute performance.

Site Web : alibabacloud.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Alibaba Cloud EDS. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.