M-Lab Speed Test

Le test de vitesse de M-Lab fournit des diagnostics avancés des performances de votre connexion haut débit grâce à des mesures rapides. Measurement Lab (M-Lab) fournit la plus grande collection de données ouvertes sur les performances de l'Internet au monde. En tant que consortium de partenaires de recherche, d'industrie et d'intérêt public, M-Lab se consacre à fournir un écosystème pour la mesure ouverte et vérifiable des performances des réseaux mondiaux.

Site Web : measurementlab.net

