Scoop est un logiciel simple et puissant de gestion du travail et d'automatisation pour les nouveaux projets énergétiques, notamment l'installation solaire, l'exploitation et la maintenance solaires, la gestion de projets solaires et la maintenance de parcs éoliens. Scoop permet à votre équipe d'optimiser ses performances grâce à des modèles d'applications configurables de bonnes pratiques du secteur directement sur leurs appareils mobiles.

Site Web : scoop.solar

