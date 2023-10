ManagePlaces est une plateforme de gestion de projet pour les entreprises de construction. La plate-forme Web offre de nombreuses fonctionnalités pour prendre en charge et permettre une gestion facile des projets et des tâches, la gestion des documents, la gestion financière, la collaboration en équipe et le suivi des performances. Adapté aux besoins du secteur de la construction, ManagePlaces aide les entreprises à centraliser, automatiser et faire évoluer leur travail.

Site Web : manageplaces.com

