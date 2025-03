Software de comercio electrónico - Aplicaciones más populares - Estados Unidos

Veeqo

Software de envío gratuito que hace más que imprimir etiquetas. Reduzca el costo y la velocidad de cumplimiento de pedidos con tarifas de envío bajas, automatización y potentes herramientas de cumplimiento con el software de gestión de envíos completamente GRATUITO de Veeqo. Descuentos inmediatos en tarifas de USPS, UPS, DHL y FedEx: acceda de inmediato a tarifas con descuento de USPS, UPS, DHL y FedEx. No hay necesidad de negociar y no se necesita un volumen de envío establecido. Siempre puedes conectar tu propia cuenta de operador si tienes una. Selección automática de tarifas: ahorre tiempo con la compra de tarifas que elige automáticamente la etiqueta de mejor valor para cada pedido que reciba en cualquier canal. Envío rápido a granel: Veeqo puede seleccionar las mejores tarifas y enviar hasta 100 pedidos a la vez. Así ahorrarás tiempo, clics y dinero. Reglas de envío automatizadas: configure el peso, el valor, las opciones de entrega y otras especificaciones con anticipación. Veeqo sigue sus pautas preestablecidas para ofrecer las mejores etiquetas. Veeqo también está repleto de potentes funciones que te permitirán despedirte de las hojas de cálculo con múltiples herramientas en una sola. Control de inventario: su stock se actualiza automáticamente en todas sus tiendas. ¡Adiós hoja de cálculo! Hola, tranquilidad. Elija con su dispositivo móvil: utilice nuestro escáner o su dispositivo móvil para ayudarle a seleccionar, empacar y enviar los artículos correctos más rápido, con mucho menos riesgo de enviar los artículos equivocados. Informes y pronósticos: Veeqo rastrea y organiza todos sus datos de ventas para facilitar la planificación, las compras y el crecimiento de su negocio. Simplicidad Veeqo. Confianza en Amazon. Como parte de la familia Amazon, Veeqo brinda seguridad de datos confiable y protección de la cuenta de Amazon contra entregas tardías y comentarios negativos, si realiza el envío a tiempo. Veeqo es una aplicación certificada de Shopify Plus El programa de aplicaciones certificadas de Shopify Plus apoya a los comerciantes más grandes de Shopify ayudándolos a encontrar las aplicaciones y soluciones que necesitan para construir y escalar su negocio. El programa está disponible específicamente para Shopify Partners (https://help.shopify.com/en/partners/about) que brindan un nivel de calidad de producto, servicio, rendimiento, privacidad y soporte que cumple con los requisitos avanzados de los comerciantes de Shopify Plus. .