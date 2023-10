Towntopia ist ein Simcity-ähnliches Spiel, in dem Sie Ihre eigene Gesellschaft aufbauen müssen! Sobald Sie mit dem Bau von Häusern beginnen, wird Ihre Bevölkerung geboren. Bauen Sie Bauernhöfe, um sie mit Nahrungsmitteln zu versorgen, Gewerbegebäude, um Geld zu verdienen, und Industriegebäude, um Rohstoffe zu gewinnen. Und vergessen Sie nicht, einige Straßen zu bauen! All das brauchen Sie, um Ihre Welt zu erweitern. Werden Sie immer größer und beginnen Sie mit dem Bau einiger Büros, um Ihre Wirtschaft anzukurbeln. Und schließlich fügen Sie Denkmäler und Dekorationen hinzu, um diese Welt wirklich zu Ihrer eigenen zu machen. Baue Bäume, Berge, Seen und sogar Wasserfälle! Können Sie das ultimative Towntopia bauen?Menü – escPlatzieren – klickenVerschieben – WASD/PfeileZoom – Z/X/ScrollTowntopia wurde von Mizadev erstellt. Ihr neuestes Spiel ist Blightborne, das auch auf Poki spielbar ist.

