Castle Woodwarf ist ein Idle-Simulationsspiel, in dem Sie für das Gedeihen einer Zwergengemeinschaft verantwortlich sind. Nutzen Sie Ihre strategischen Fähigkeiten, um die Prioritäten Ihres Clans wie Holzfäller, Fischfang, Sammeln und Schutz festzulegen. Unter Ihrem Dorf befindet sich auch ein Drache, den Sie vor der Horde von Feinden schützen müssen, die sich hin und wieder nähert. Sobald Sie einen Zwerg trainiert haben, arbeitet er selbstständig an den Ressourcen. Beginnen Sie also damit, ein paar Zwerge zu rekrutieren, die Bäume fällen, Fische fangen und Ihr Schloss und die Umgebung aufwerten. Bestimmte Upgrades führen dazu, dass Ihre Zwerge mehr Nahrung verbrauchen. Denken Sie also immer daran, alles Notwendige auszugleichen und immer genug Fisch zu haben. Machen Sie weiter und zeigen Sie jedem anderen Zwerg, wie man eine Community leitet! Nehmen Sie Verbesserungen vor – klicken oder tippen Sie auf ein Upgrade, um es zu kaufen. Mieten Sie einen Fischerzwerg, der automatisch zum Wasser reist und dort nach Nahrung fischt, oder engagieren Sie einen Holzzwerg, der Bäume fällt, um Holz zu gewinnen . Sie können diese Materialien und Lebensmittel auch mit einem Sammelzwerg sammeln. Castle Woodwarf wurde von Domo Games, einem Spieleentwicklungsstudio mit Sitz in Kroatien, entwickelt. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki! Castle Woodwarf kann kostenlos auf Poki gespielt werden. Castle Woodwarf kann auf Ihrem Telefon und Computer gespielt werden.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Castle Woodwarf verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.