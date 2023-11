Village Craft ist ein Idle-/Managementspiel, in dem Sie eine blühende mittelalterliche Stadt aufbauen müssen. Du beginnst mit nichts als deiner Axt im Wald. Indem Sie Bäume fällen und Ihre ersten Gebäude bauen, beginnen Sie, den Wald in eine echte Siedlung zu verwandeln! Wenn Ihre Stadt wächst, ziehen neue Dorfbewohner ein, um Ihnen zu helfen. Sie schneiden Holz in Bretter, verarbeiten Weizen zu Mehl und stellen andere Artikel her, die Sie an Reisende verkaufen können, die zu Besuch kommen. Können Sie die Wildnis in ein boomendes Dorf verwandeln?

Website: poki.com

