Spüren Sie die Freiheit, einen Rennwagen in Top Speed ​​3D zu fahren! Passen Sie Ihr perfektes Auto an Ihre gewünschten Spezifikationen an, von Farbe und Rädern bis hin zu Federung, Handling und PS. Wenn Sie einen Unfall haben, ist das kein Problem – gehen Sie zur Autowerkstatt, um schnelle Reparaturen und Upgrades Ihrer technischen Daten zu erhalten. Testen Sie Ihre Lieblingssportwagen auf einer Karte mit leeren Straßen der Stadt. Erreichen Sie Höchstgeschwindigkeiten, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass Fußgänger überfahren werden. Benötigen Sie einen Auffrischungskurs? Entscheiden Sie sich für einen Fahrassistenten, der Ihnen den Einstieg erleichtert. Sie können Ihre Statistiken unterwegs speichern und später wiederkommen, um noch mehr zu spielen!

Website: poki.com

