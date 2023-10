Coil ist ein Puzzlespiel von Nitrome. Ihr Ziel ist es, eine elektrische Schlange zum Ausgang des Levels zu führen. Die Schlange fängt klein an und wird jedes Mal größer, wenn du ihr die über das ganze Level verteilten Energieblöcke fütterst. Es gibt viele Hindernisse in diesem Spiel und die Schwerkraft ist auch eines davon. Deshalb müssen Sie die Bewegungen der Schlange sorgfältig berechnen, um nicht herunterzufallen. Beachten Sie, dass die Elektrizität der Schlange bestimmte Auslöser auf der Karte aktiviert, wenn sie diese berührt. Kannst du alle Level abschließen und groß genug werden, um den gesamten Planeten mit Energie zu versorgen? Benutze die WASD- oder Pfeiltasten, um herumzurutschen. Iss die Energieblöcke, um zu wachsen, und berühre die Puzzleblöcke, um sie mit Energie zu versorgen. Coil wurde von Nitrome als Flash-Spiel erstellt und später von AwayFL in HTML5 emuliert. Spielen Sie die anderen Flash-Spiele von Nitrome auf Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Cave Chaos, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3, Cave Chaos 2, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Testsubjekt Grün und Testsubjekt Blau

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Coil verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.