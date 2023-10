Burrito Bison Revenge ist ein Plattformspiel, in dem Sie als Bison über die Stadt fliegen, um Ihr gestohlenes Portemonnaie aus dem Süßigkeitenland zurückzubekommen. Wirf dich mit voller Wucht in die Luft und zertrampele alles, was dir in die Augen kommt! Hüpfen Sie von den weichen Gummibärchen ab, um Ihre Distanz zu verlängern, führen Sie zum richtigen Zeitpunkt Body Slams aus, um an Schwung zu gewinnen, und erkunden Sie andere verrückte Spaßszenarien wie das Entführen von Autos, das Steuern von Schiffen und sogar das Fliegen in den Himmel für den ultimativen Aufprall. Das Geld, das Sie im Spiel verdient haben, können Sie für Upgrades ausgeben, um Ihre Reise länger und leistungsfähiger zu machen. Können Sie jedes Upgrade freischalten und jeden einzelnen Boss besiegen? Drücken Sie die Leertaste, wenn die Anzeige die absolute Mitte erreicht, damit Sie mit einem kraftvollen Start beginnen können. Gewinnen Sie Schwung, indem Sie im richtigen Moment die Slam-Taste abfeuern.Slam – Linker Mausklick oder SpaceBurrito Bison Revenge wurde 2012 von Juicy Beast, einem kanadischen Spieleentwicklungsteam, entwickelt. Später wurde es von AwayFL auf HTML5 portiert. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki! Burrito Bison Revenge ist derzeit nur auf Ihrem Computer spielbar. Sie können Burrito Bison Revenge kostenlos auf Poki spielen. Es gibt 19 Upgrades, die Sie im Spiel kaufen können, jedes mit seiner eigenen Fortschrittsanzeige. Dort Es gibt zwei Spielmodi: Normal und Überleben. Sie müssen das Spiel einmal beenden, um den Überlebensmodus freizuschalten.

