Begeben Sie sich in Blocky Trials auf ein rasantes Motorradabenteuer, ein Spiel, in dem Sie als professioneller Motocross-Fahrer verrückte Herausforderungen meistern müssen. Intensiv und schnell, es gibt weit über 30 einzigartige Fahrer zum Freischalten und Auswählen, jeder mit seinen eigenen Fähigkeiten, wie z. B. schnellere Geschwindigkeiten, besseres Handling größerer Motorräder oder bessere Sprünge über Straßensperren und andere Hürden. Es gibt 3 Levels zum Freischalten, jedes schwieriger als das andere. Sammeln Sie Münzen am Straßenrand, um neue Fahrer und Motorräder freizuschalten, aber nehmen Sie sich vor holprigen Offroad-Landschaften, verwüsteten Stadtlandschaften und kniffligen Häfen in Acht. Dies ist ein Fahrspiel im Minecraft-Stil, bei dem Ihr Hauptziel darin besteht, die Fahrt zu überleben.

Website: poki.com

